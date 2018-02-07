النصر يبحث عن إنهاء عقدة الهلال

مرت ثلاثة أعوام منذ آخر فوزٍ نصراوي على غريمه التقليدي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، بواقع خمس مباريات متتالية لم يعرف فيها أصفر العاصمة طعم الانتصار على جاره قبل مواجهاتهما يوم الخميس، والتي سيحتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في قمة مواجهات المرحلة 21 من المسابقة.

وكان آخر فوزٍ للنصر على غريمه التقليدي الهلال يعود إلى يوم 10 مايو 2015 حينما حقق الأصفر أغلى ثلاث نقاط بانتصاره بهدفٍ نظيف سجله المهاجم محمد السهلاوي، وهو الهدف الذي أبقى لقب الدوري السعودي للمحترفين في خزانته للموسم الثاني على التوالي.

ويتواجد ثلاثة لاعبين حالياً فقط شاركوا في آخر ديربي كسبه النصر هم حسن الراهب وعبدالعزيز الجبرين وعوض خميس بعد التغييرات الكبيرة بتواجد 7 لاعبين أجانب.

وعانى النصر كثيراً في مواجهاته، الخمس، الأخيرة أمام الهلال حيث خسر أربع مواجهات وتعادل في مواجهة وحيدة.

وبدأت الانتصارات الهلالية المتتالية على النصر في موسم 2015-2016 حينما فاز ذهاباً 2-1 سجلها سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس ادواردو، في حين سجل هدف النصر الوحيد محمد السهلاوي.

وكرر الهلال تفوقه في مواجهة الإياب حينما فاز بثنائية نظيفة سجلها سالم الدوسري والبرازيلي ايلتون ألميدا.

وفي الموسم الماضي، تعادل الفريقان ذهاباً 1-1 وسجل للهلال مدافعه محمد البريك، وعادل للنصر لاعبه الكرواتي مارين توماسوف.

وفي مواجهة الإياب وهي المناسبة الأجمل للهلال والتي شهدت تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب استمر لخمسة مواسم، وكان الختام أمام النصر حينما اكتسحه 5-1 سجلها السوري عمر خربين "هاتريك" والبرازيلي كارلوس إدواردو ونواف العابد، في حين سجل هدف النصر لاعبه الكرواتي السابق مارين توماسوف.

آخر مواجهات الفريقين كانت في الدور الأول لهذا الموسم بعدما تقابل الفريقان على استاد الأمير فيصل بن فهد، وتقدم النصر أولاً بقدم مهاجمه محمد السهلاوي، وقلب الهلال الطاولة بهدفين سجلهما سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس ادواردو.