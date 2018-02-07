بن شرقي يسعى لتكرار بداية رادوي وإدواردو

يتطلع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الهلال المنتقل حديثاً لأزرق العاصمة لأن يسير على خطى لاعبي فريقه الروماني ميريل رادوي والبرازيلي كارلوس إدواردو اللذين خاضا أول مواجهة لهما في الدوري السعودي أمام غريم فريقهم التقليدي النصر.

ووصل المغربي بن شرقي إلى الرياض صباح أمس الثلاثاء، وأبدى جاهزية كبيرة لخوض أول مبارياته بقميص الأزرق أمام غريمهم التقليدي النصر، لاسيما أنه ساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحترفين التي اختتمت أمس الأول.

وكان الروماني رادوي الذي لعب مع الهلال ثلاثة مواسم ناجحة، ابتداءً من يناير 2009 بعدما حقق مع الفريق بطولتي دوري وثلاث بطولات لكأس ولي العهد.

وشاءت الأقدار أن تكون انطلاقة رادوي مع الهلال أمام غريمهم التقليدي النصر في عام 2009 حينما التقيا في الدوري وكان المحارب الروماني على الموعد بعدما قدّم مستوىً لافتاً توجه بتسجيله هدف جميل في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 2-صفر.

وبذات الطريقة بدأ البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال المبتعد عن فريقه بسبب إصابته في الرباط الصليبي في نوفمبر الماضي، مسيرته مع فريقه بمواجهة النصر على كأس السوبر والذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن مطلع موسم 2016-2017.

وشهد اللقاء تألقا لافتا للبرازيلي ادواردو الذي دخل قلوب جماهير ناديه منذ مشاركته الأولى والتي كانت أمام النصر حينما سجّل هدف الفوز الوحيد الذي صعد بفريقه إلى المنصة للتتويج باللقب الذي دخل خزائن ناديه للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأ بن شرقي بإطلاق عبارات التحدي فور وصوله حينما أكد في أحاديث إعلامية أنه جاهز للديربي وزاد: "إذا سنحت لي الفرصة أعدكم بالفوز والتسجيل على النصر".

وقرر الأرجنتيني رامون دياز ضم المغربي بن شرقي إلى قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة النصر الهامة، حيث من المتوقع أن يضعه في قائمة البدلاء ليكون أحد أهم الأوراق الرابحة له.