تعرف على لاعبين من جنسيات لم تشتهر في تاريخ الديربي

سيشهد ديربي الرياض بين الهلال والنصر حضور لاعبين من جنسيات لم يعتد عليها جمهور قطبي الرياض، عندما يدخل الناديان العريقان بلاعبين من الكونغو وعمان والأرجنتين وفنزويلا والجزائر.

ويظهر العمانيان علي الحبسي وسعد سهيل والأرجنتيني سيروتي والجزائري جابو والكونغولي كابانانغا وفرجاني ساسي في قائمة الفريقين التي ستخوض المواجهة الهامة.

ويحضر العمانيان علي الحبسي وسعد سهيل للمرة الأولى في ديربي الرياض، علماً بأن الأول كان احتياطياً في مواجهة الذهاب التي انتهت لمصلحة الهلال بهدفين مقابل هدف.

وكان المهاجم العماني حسن ربيع اللاعب الوحيد من مواطني السلطنة الذي خاض ديربي الرياض، وذلك عام 2009 عندما حضر في تجربة قصيرة بقميص الأصفر لكنه خرج منها دون وضع بصمة واضحة.

ويحضر الأرجنتيني إيزكيل سيروتي في الطرف الهلالي الأيمن، وسيكون اللاعب الأرجنتيني الثالث في تاريخ ديربي العاصمة السعودية، والأرجنتيني الأول الذي يمثل الهلال في هذه المباراة عبر التاريخ.

وسبق للاعبين من بلاد الفضة كما تعرف، اللعب في ديربي الرياض وجميعهم في الجانب الأصفر منه، أولهم صانع الألعاب فيكتور فيغاروا الذي أمضى عامين بين 2009-2011، سجل خلالها هدفاً واحداً في مرمى الأزرق بمباراة شهيرة انتهت 5-3، أما مواطنه خوان ميرسير الذي جاء بديلاً له مباشرة فلعب مباراة واحدة خسرها 3-0 وغادر السعودية.

ومثل النصر 3 جزائريين في مبارياته أمام الهلال، وسيكون صانع الألعاب عبدالمؤمن جابو رابعهم، بعد كل من موسى صايب وعنتر يحيى ومراد دلهوم.

وخرج صائب منتصراً في مباراة الديربي الوحيدة التي شارك بها مطلع القرن الحالي بهدف للمغربي أحمد بهجا، أما عنتر يحيى فكان إلى جانب الأرجنتيني ميرسير في المباراة التي خسرها الأصفر بثلاثية.

ولعب مراد دلهوم مرتين أمام الهلال في عام 2014، حقق في الأولى بطولة كأس ولي العهد، ودخل المباراة الثانية كلاعب بديل في الخسارة 3-4.

وينتظر النصراويون ظهور المهاجم كابانانغا للمرة الأولى بقميص ناديهم، وهم يأملون بأن يعيد ذكريات مواطنه روك بوسكاب الذي لعب للنصر بين عامي 2002-2003، واستطاع حينها تسجيل هدف واحد في مرمى الأزرق.

وفي المقابل ظهر كونغولي آخر بقميص الهلال عام 2008 وهو ليلو مبيلي، واستطاع الأخير الخروج منتصراً أمام النصر بمباراة وتعادل بمباراة أخرى.

وسيعيد التونسي فرجاني ساسي ذكريات اللاعبين التونسيين في ديربي الرياض بعدما غابوا عن التواجد خلال العقد الأخير، عندما حضر عصام المرداسي ومواطنه عبدالكريم النفطي في مباريات ديربي موسم 2007-2008 لكنهما لم يحققا الانتصار وخرجا بهزيمتين وتعادل.

ولم يعرف تاريخ الديربي الممتد لأكثر من 43 عاماً حضور لاعب فنزويلي عدا المهاجم جيلمين ريفاس الذي كان أحد العناصر في المباراة الماضية.