الهلال يدخل ديربي الرياض بهدف الابتعاد في الصدارة

يستقبل ستاد الأمير فيصل بن فهد يوم الخميس، قمة منتظرة تجمع الهلال أمام غريمه التقليدي النصر في ديربي الرياض، في حين يسعى أهلي جدة لمواصلة مطاردته للمتصدر حينما يستضيف الفيصلي في افتتاح المرحلة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى الهلال لمواصلة تفوقه على غريمه التقليدي النصر والابتعاد بالصدارة حينما يلاقيه يوم الخميس في قمة مواجهات المرحلة 21.

ونجح الهلال بمواصلة انتصاراته بعد فوزه الكبير على مضيفه الباطن 5 - 1 ليستفيد من تعثر منافسه الأهلي الذي تعادل أمام غريمه التقليدي الاتحاد ليوسع الفارق الى 4 نقاط.

ويدخل الهلال اللقاء ويأمل في مواصلة تقديم مستوياته المميزة أمام النصر بعدما نجح بتحقيق أربع انتصارات في آخر خمس مواجهات بينهما لاسيما وأن هذا الفوز سيكون ثميناً كونه سيبعد الفريق عن الأهلي بفارق 4 نقاط عن الأهلي.

وانتعش الأرجنتيني رامون دياز بعدما أصبحت الخيارات لديه كثيرة وهو الذي عانى من الغيابات في المراحل السابقة بعد فقدانه البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين ونواف العابد المصابين بالإضافة إلى سالم الدوسري المنتقل إلى نادي فياريال الاسباني بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسيكون بإمكان دياز الاستعانة بالمهاجم المغربي أشرف بن شرقي المنضم حديثاً إلى الفريق بعدما تدرب في اليومين الماضيين، ليكون بجانب الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي الذي قدم أداءً مميزاً في أول مشاركاته مع الفريق والتي كانت أمام الباطن بعدما سجّل هدفاً وصنع هدفاً في المواجهة التي انتهت 5 - 1.

وفي المقابل يتطلع النصر إلى مواصلة انتصاراته بعدما استعاد توازنه في المرحلة الماضية بفوزه الصعب على ضيفه أحد 2 - صفر ليستعيد المركز الثالث برصيد 30 نقطة وبفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال.

ويدخل النصر المواجهة بعدما غيرت إدارته الجديدة برئاسة سلمان المالك جلد الفريق بالتعاقد مع 6 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب الكرواتي كرونسلاف يورسيتش الذي درب المنتخب السعودي في خليجي 23 التي اختتمت الشهر الماضي في الكويت.

ومن المتوقع أن يبدأ يورسيتش بالمهاجم الكونغولي جونيور كابانانغا والذي سيكون بديلاً لهداف الفريق محمد السهلاوي الذي تأكد غيابه بسبب الإصابة.

ولم يشارك كابانانغا في مواجهة أحد الماضية لعدم الجاهزية في حين شهدت تلك المواجهة مشاركة اللاعب التونسي فرجاني ساسي لأول مرة والجزائري عبدالمؤمن جابو الذي شارك في الدقائق الخمس الاخيرة.

وتنفس كرونسلاف الصعداء بعد تأكد مشاركة الثنائي المدافع عمر هوساوي والمهاجم المغربي محمد فوزير اللذان تعرضا للاصابة في مواجهة أحد الماضية.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يسعى أهلي جدة الى مواصلة ملاحقته للهلال حينما يستضيف الفيصلي.

وتوقفت انتصارات الأهلي في المرحلة الماضية عقب تعادله السلبي أمام غريمه التقليدي الاتحاد ليتسع الفارق بينه وبين المتصدر الهلال الى 4 نقاط قبل نهاية الدوري بـ7 مراحل.

وسيكون الأوكراني سيرجي ريبروف تحت الضغط كونه لا يجد رضا جماهيري على مستوى الفريق لاسيما في مواجهة الاتحاد الماضية ويعلم أن أي نتيجة غير الفوز قد تكلفه منصبه.

وفي المقابل يأمل الفيصلي في إيقاف مسلسل إهدار النقاط بعدما غابت نغمة الانتصارات في المرحلتين السابقتين بتعادله أمام جاره الفيحاء وخسارته أمام التعاون ليفقد المركز الثالث لصالح النصر الذي يتفوق عليه بفارق الاهداف والمواجهات المباشرة.