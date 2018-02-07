رئيس لجنة الانضباط: تأخر القرارات من أجل التثبت

أرجع جيمس كيتشنغ رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي التأخير في صدور قرارات انضباطية إلى سعي اللجنة للتثبت التام قبل اتخاذ الإجراء المناسب.

وقال كيتشنغ في بيان رسمي: عدنا لحكّام المباريات، للتأكد منهم بعدم مشاهدة تلك الحالات، وهو ما يسمح للجنة بممارسة اختصاصها القضائي والعمل على تحقيق أعلى متطلبات التثبت والإنصاف واحترام سلامة المنافسة.



وزاد: تسعى اللجنة لتفادي التأخر في إصدار القرارات لمنع التأثير على المنافسة وتحاول في ذات الوقت توخي الدقة في قراراتها، لتحقيق أعلى درجات التحقّق في الحالات التي تردّها من أجل حماية اللاعبين والأندية والمنافسة بشكل عام.