كيف انتهى أول ديربي لرؤساء الهلال والنصر؟

يأمل سلمان المالك، رئيس النصر المكلف، بأن يكون الرئيس الأصفر الأول الذي يحقق الفوز في باكورة ديربياته أمام الهلال للمرة الأولى منذ ما يزيد عن عقدين.

ولم يستطع كل من الأمراء فيصل بن عبدالرحمن "فترتين" والراحل عبدالرحمن بن سعود "الفترة الثانية" وممدوح بن عبدالرحمن وسعد بن فيصل وفيصل بن تركي وفهد المشيقح تحقيق الانتصار في ديربيهم الأول منذ 1996.

ودخل الهلال والنصر مباراة ديربي الذهاب من موسم 199601997 برئيسين جديدين هما الأميران بندر بن محمد وفيصل بن عبدالرحمن "الفترة الأولى"، واستطاع الأزرق الفوز بهدفي سامي الجابر وخميس العويران.

وفي عام 2000 عاد الأمير عبدالرحمن بن سعود إلى رئاسة النصر، فيما حضر الأمير سعود بن تركي رئيساً جديداً للهلال، والتقيا في نهائي كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس، وانتهت المباراة بهدف ذهبي لمصلحة الأزرق بفضل جزائية عبدالله الجمعان.

وتولى الأمير عبدالله بن مساعد رئاسة الهلال موسماً واحداً، تعادل في ديربيه الأول 1-1 بهدفي كانديا تراوري للهلال ومارسيلينيو كاريوكا للنصر.

وتم تكليف الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود رئيساً للنصر موسم 2004-2005 فيما كان الأمير محمد بن فيصل رئيساً جديداً للهلال، وانتهى الديربي الأول بينهما بفوز الأزرق بهدفي سامي الجابر.

واستلم الأمير سعد بن فيصل رئاسة النصر فترة قصيرة من عام 2005، لكنه خسر الديربي الأول الذي جمعهما ببطولة كأس الأمير فيصل بن فهد بهدفين لمحمد العنبر وأحمد الصويلح، بينما خرج نائبه والرئيس المكلف حينها فهد المشيقح بالتعادل 1-1.

وتلقى النصر هزيمة جديدة في أول ديربي يخوضه برئيسه الجديد - القديم الأمير فيصل بن عبدالرحمن، عندما قلب الهلال تأخره بهدف إلى فوز 2-1 بفضل هدفي محمد العنبر وياسر القحطاني.

وخرج الهلال منتصراً في أول ديربي للأمير عبدالرحمن بن مساعد كرئيس، عندما سجل ياسر القحطاني وأحمد الفريدي هدفين، مقابل هدف للبرازيلي إلتون جوزيه.

وانتهى ديربي الأمير فيصل بن تركي الأول بالتعادل مع الهلال 2-2، بهدفي محمد السهلاوي وحسين عبدالغني، مقابل هدفين لأحمد الفريدي وأحمد الصويلح.

وعندما استقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد من رئاسة الهلال، تولى نائبه محمد الحميداني رئاسة الأزرق، لكنه خسر في الديربي الأول بهدف محمد السهلاوي الذي ضمن للأصفر تحقيق لقب دوري 2014-2015.

واستهل الأمير نواف بن سعد مشواره مع الهلال بالفوز على النصر وتحقيق بطولة كأس السوبر 2015 عندما أحرز البرازيلي كارلوس إدواردو هدف الفوز على ملعب لوفتوس رود.