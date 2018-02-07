النمر: تحضيرات الديربي لا تختلف عن مواجهة الباطن

أكد عبدالرحمن النمر، نائب رئيس الهلال، أن الاستعداد لموقعة النصر في ديربي العاصمة المرتقب، حاله كحال الاستعداد لمواجهة الباطن الماضية، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هنالك أي حوافز مالية مغرية للاعبي الأزرق في مواجهات الديربي.

وقال النمر في حديثه لـ"العربية.نت": "الفريقان سيخوضان مباراة هامة، ونحن نريد الخروج منها بمكتسبين، هما الفوز على منافس تقليدي، والظفر بالنقاط الثلاث لمواصلة الصدارة".

وحول جاهزية الفريق واستعداداته للمواجهة المرتقبة، أردف: "تحضيرات الفريق لمواجهات الديربي لا تختلف عن أي مواجهة، تعاملنا معها كمباراة دورية فقط، حالها كحال مواجهة الباطن السابقة تماما".

وعما إذا رصدت الإدارة الهلالية مكافآت مالية للاعبين في سبيل تجاوز جارهم الأصفر في مواجهة الغد الهامة، زاد بقوله: "لم نرصد أي مكافأة خاصة للفوز على النصر، لائحة النادي واضحة مسبقا للاعبين، ولن تكون هنالك أي زيادة كونها أمام النصر".