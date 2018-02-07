هيئة الرياضة تطلق المرحلة الثانية لمبادرة "ادعم ناديك"

أطلقت الهيئة العامة للرياضة يوم الأربعاء المرحلة الثانية من مبادرة "ادعم ناديك"، والتي تشمل تخصيص مبلغ مقطوع، 10 أو 20 أو 30 ريالا، وإرساله لدعم النادي.

وجاء في بيان هيئة الرياضة على موقع "تويتر": ستتضمن المرحلة الثانية من مبادرة "ادعم ناديك"، التي تعد استكمالا للمرحلة الأولى، إطلاق طريقة جديدة للدعم عبر تخصيص مبلغ مقطوع من إحدى الفئات الثلاث الآتية 10، أو 20، أو 30 ريالا، بحيث يمكن للمشجع الرياضي إرسال رسالة نصية لرقم حساب النادي، تتضمن رقم المبلغ المراد دفعه من إحدى الفئات الثلاث السابقة، متبوعا باسم النادي.