شباك وليد عبدالله تهتز أمام الهلال مرة كل نصف ساعة

استقبل الدولي وليد عبدالله حارس مرمى النصر 9 أهداف في 3 لقاءات متتالية خاضها أمام الهلال بمعدل هدف في كل 30 دقيقة، فيما يبحث علي الحبسي عن مباراته الأولى أمام النصر.



وخاض وليد عبدالله 3 لقاءات أمام الهلال أي 270 دقيقة، استقبل فيها 9 أهداف كان أولها في لقاء ربع نهائي كأس الملك الموسم الماضي بعد أن انتصر الهلال بهدفين دون رد سجلهما نيكولاس ميليسي وعمر خربين.

وفي المباراة الثانية تلقى وليد 5 أهداف في لقاء الإياب في آخر جولة من الموسم الماضي بعد أن دك الهلال شباكه بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد سجل منها خربين ثلاثة أهداف "هاتريك" ونواف العابد وإدواردو. في الموسم الحالي تلقى الحارس العملاق هدفين عندما انتصر الهلال بهدفين مقابل هدف سجلهما سالم الدوسري وإدواردو.



وجاء حسين شيعان في المركز الثاني بعدد 5 أهداف من 4 مباريات، بواقع 360 دقيقة لعب، كان أولها في نهائي كأس الملك عام 2015 برأسية محمد جحفلي، قبل أن يستقبل هدفا آخر في العام نفسه في نهائي كأس السوبر الذي أقيم في مدينة لندن الإنجليزية عن طريق كارلوس إدواردو.

وتلقى شيعان هدفين عن طريق سالم الدوسري وكارلوس إدواردو في مباراة ذهاب الموسم قبل الماضي، وفي أواخر 2016 استقبل هدفاً من محمد البريك.



وتناصف عبدالله المعيوف مع شيعان بنفس عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه، 5 أهداف من 4 لقاءات وكان الأول في لقاء الذهاب من موسم 2016 – 2017 عن طريق مارين توماسوف في اللقاء الذي انتهى بهدف لمثله.

وسجل السهلاوي وتوماسوف مجدداً في مرمى المعيوف خلال نصف نهائي كأس ولي العهد الموسم الماضي، وفي المباراة الأخيرة من دوري المحترفين سجل توماسوف هدفاً في مرماه، قبل أن يتلقى جزائية محمد السهلاوي هذا الموسم.

ولم يخض العماني الدولي علي الحبسي أي دقيقة في ديربي الرياض، وبقي الوحيد من الحراس المتواجدين حالياً بشباك بيضاء.