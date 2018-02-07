"الانضباط" تغرم اتحاد جدة ومدربه بـ140 ألف ريال

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم السعودي، نادي اتحاد جدة بدفع غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وذلك بسبب قذف جماهيره لعلبة مياه أصابت أحد رجال الأمن خلال مواجهة أحد، كذلك لتأخره في تسليم كشف أسماء اللاعبين المشاركين في ذات المواجهة.

وبحسب البيانات الصادرة من قبل اللجنة يوم الأربعاء: "إلزام لاعب نادي التعاون جفين البيشي بدفع غرامة (20,000 ريال)، لغيابه عن اللقاء الإعلامي في منطقة اللقاءات السريعة الحصرية، أمام الفيصلي ضمن الدوري السعوديللمحترفين، وإلزام لاعب نادي التعاون عبدالمجيد الرويلي بدفع غرامة(20,000 ريال)، لغيابه عن اللقاء الإعلامي في منطقة اللقاءات السريعة الحصرية، أمام الفيصلي ضمن الدوري السعودي للمحترفين..

وتابعت اللجنة في قراراتها: "لجنة الانضباط والأخلاق: إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة (105,000 ريال)، لقيام جماهيره بقذف علبة مياه أصابت أحد رجال الأمن، أمام أحد، كذلك بدفع غرامة (15,000 ريال) للتأخر في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة عن الوقت المحدد، أمام أحد".

وزادت: "إلزام مدرب نادي الاتحاد خوسيه سييرا بدفع غرامة (20,000 ريال)، لغيابه عن المؤتمر الصحفي، أمام أحد ضمن الدوري السعودي للمحترفين، كذلك إلزام مساعد الأمين العام لنادي الهلال فهد الحميدي بدفع غرامة (20,000 ريال)، لتواجده داخل الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في قائمة الفريق، أمام الاتحاد ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين".

وواصلت لجنة الانضباط والأخلاق: "إلزام نادي أحد بدفع غرامة (10,000 ريال)، لقيام جماهيره بقذف أوراق "رول كاشير" بعدد كبير جدًا، أمام الاتحاد، كذلك إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة (35,000 ريال)، لقيام جماهيره بقذف (5 أدوات)، أمام الشباب ضمن الدوري السعودي للمحترفين".

كما تم تغريم الشباب، وإلزامه بدفع غرامة (10,000 ريال)، لقيام جماهيره بقذف (علبة مياه واحدة)، أمام الأهلي ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وإلزام المنسق الإعلامي لنادي القادسية محمد العتيبي بدفع غرامة (20,000 ريال)، لتواجده في ممر وغرف اللاعبين رغم عدم تسجيل اسمه في قائمة الفريق، أمام الفتح، كذلك إلزام لاعب نادي الفيصلي سلطان الدعيع بدفع غرامة (20,000 ريال)، لغيابه عن اللقاء الإعلامي في منطقة اللقاءات السريعة الحصرية، أمام التعاون ضمن الدوري السعودي للمحترفين".