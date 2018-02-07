"نحلة النصر": الأصفر الجديد سيظهر في ديربي الرياض

أكد هاشم سرور لاعب النصر السابق أن فريقه بدأ يسير بالطريق الصحيح بعد التغييرات الكبيرة على مستوى اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق سيكون له حضور قوي في الديربي.

وقال اللاعب الملقب بـ"النحلة" لـ"العربية.نت: " النصر مر بمراحل غير صحية هذه الفترة من تغيير المدربين وعدم التوفيق في بعض التعاقدات الأجنبية وكنا نعذر الفريق في تلك الفترة، وأعتقد لا عذر بعد اليوم، الإدارة تعاقدت مع لاعبين مستواهم مميز ويحملون سيرة ذاتية قوية وأعتقد أن الإدارة توفقت هذه المرة بالتعاقدات وأتوقع أن النصر سيكون له حضور قوي في الديربي.

وزاد: نصر اليوم يختلف عن نصر أمس اختلاف كبير حيث أصبح يملك نجوما كبارا، وأنا شاهدت اللاعبين الجدد وأعتقد أنهم سيكونون إضافة كبيرة للفريق، تبقى فقط دور المدرب في أن يضع اللاعب المناسب في المكان المناسب.

وحول أهداف الفريق هذا الموسم، قال: هدف النصر الآن تحقيق بطولة كأس الملك بعد تقلص حظوظ الفريق في الدوري وأتوقع أن يظهر الفريق بصورة مميزة في البطولة الأغلى وستكون له كلمته.

وحول أسباب انخفاض مستوى الفريق مع المدرب الأرجنتيني المقال غوستافو كونتيروس على الرغم من بدايته القوية مع الفريق، قال: هنالك عدة عوامل والمدرب لا يتحمل كامل المسؤولية، فمن وجهة نظري أعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي هي أحد الأسباب المهمة في انخفاض مستوى اللاعبين حيث إن بعضهم يدخل المباراة وهو مشتت الذهن بسبب الانتقادات السلبية التي يتعرض لها في تلك المواقع وهذه ظاهرة خطيرة.

وأضاف: أقرب مثال هو ما يتعرض له المهاجم محمد السهلاوي في تلك المواقع حيث يتعرض لحملة شرسة من الانتقادات السلبية والشتائم التي جعلته يدخل الملعب تحت ضغط كبير على الرغم من أن الهدف من الرياضة أكبر من ذلك ولكن تلك الشتائم تعدى ضررها مواقع التواصل وانتقل الى الملعب.