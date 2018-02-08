أبرز بصمات أجانب ديربي الرياض

مر على قطبي الرياض، الهلال والنصر، أكثر من 300 لاعب غير سعودي منذ بدء الاستعانة بالأجانب ولكن قليل هم من تركوا بصمة في لقاء الديربي، ويترأسهم البرازيلي ريفيلينو لاعب الهلال، الذي سدد كرة من منتصف الملعب سكنت شباك النصر، ومشهور بهدف صواريخ المدرعات وأيضا لبرازيلي النصر الآخر ليرا والذي أحرز هدفا في شباك الفريق الأزرق تماما مثل هدف مواطنه ريفيلينو.

وسجل التونسي نجيب الإمام لاعب الهلال أول ثلاثية "هاتريك" في تاريخ مواجهات الهلال والنصر، وكان أحد أهدافه بطريقة "أكروباتية" وكرر السوري عمر خربين الثلاثية في اللقاء الأخير بموسم 2016 -2017 الذي توج فيه الهلال بطلا للدوري السعودي.

ولا ينسى اصطدام صالح السلومي في قائم مرمى ملعب الملك فهد، بسبب تسديدة السنغالي إنجي فيكتور التي سكنت الشباك، كما تعرض اللاعب نفسه لطرد وُصف بالغريب في مواجهة أخرى.

وافتتح الروماني رادوي أهدافه مع الهلال في شباك النصر، كما أنه صادق على الخماسية الأولى في تاريخ الديربي، وفي مباراة حاول فيها أرجنتيني النصر فيغاروا اللحاق بالنتيجة، لكنها انتهت بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وكان الثنائي الألباني حسين أزميجاني والغاني أوهين كينيدي مهما في لقاءات الديربي، فكان الأول معروف بلمساته والثاني بأهدافه، وكان نتاجها فوز النصر بالدوري لعامين متتاليين وسط منافسة الهلال.

وكتب البرازيلي جونيور لاعب النصر، بجزائيته في ديربي الرياض خلال المربع الذهبي وداع الهلال عام 2001.

ولم يسبق في تاريخ الديربي أن سجل لاعب واحد في أقل من دقيقتين، إلا الكولمبي الكاتو، الذي تعرض لإعاقة داخل جزائية النصر تم وصفها بأغرب ضربة جزاء لم تحتسب، وترك هدف كاريوكا من ضربة حرة في دفتر مواجهات "ديربي الرياض".

ودشن الغائب الأبرز في تشكيلة الهلال كارلوس إدواردو، أهدافه في مباراة لندن، والبرازيلي الآخر تافاريس الذي لم يخسر الهلال في حضرته أمام النصر أبدا.

وفي الجانب الأصفر الأسمران يوسف فوفانا، وكيتا فاضل الذي قاد النصر للفوز على الهلال في مباراة دورية بعشرة لاعبين، وآخر الأجانب التي تحفظهم الذاكرة هو المغربي أحمد بهجا الذي لعب للغريمين ولم ينس شباك أي منهما.