6 أجانب يظهرون للمرة الأولى في ديربي الرياض

يعود ديربي الرياض بين الهلال والنصر بنكهة مختلفة، صحبة وجوه جديدة، هو الديربي الأول لها في العاصمة السعودية، لكنها ستعول على خبرتها في ديربيات أخرى شاركت بها..

البداية مع أحد ديربيات عاصمة الأرجنتين، التي خاضها مهاجم الهلال إيزيكيل سيروتي، لاعب سان لورينزو، لعب الديربي ضد نادي أتلتيكو هوركان، ونجح في قيادة فريقه إلى الفوز بعد صناعته لهدف اللقاء الوحيد شهر مايو الماضي.

ديربي الدار البيضاء من أشهر الديربيات العربية، بين الرجاء والوداد، وهذا الأخير كان آخر فريق ارتدى قميصه الوافد الجديد إلى صفوف الهلال أشرف بن شرقي، النجم المغربي قدم آداء كبيرا في الديربي الأخير مساهما في تغلب فريقه بهدف نظيف على الغريم التقليدي.

ومن المغرب ننتقل إلى تونس مع ديربي العاصمة، آخر لقاء بين الترجي الرياضي والافريقي شهد فوز الترجي بهدف لا رد له، سجله محترف النصر الجديد ولاعب الترجي السابق فرجاني ساسي من ركلة جزاء.

ومن الجزائر قدم إلى النصر عبد المؤمن جابو، رغم تميزه مع ناديه وفاق سطيف فان كابتن الفريق السابق لم يتمكن من الفوز في ديربي الشرق الجزائري الأخير، حيث خسر فريقه أمام النادي الرياضي القسنطيني بهدفين لهدف.

نبقى مع وجوه النصر الجديدة، واللاعب الكونغولي جونيور كابانغا، فريقه السابق أستانا الكازاخستاني هو الممثل الوحيد للمدينة، لكن ما يسمى في كازاخستان بديربي العاصمتين يجمع النادي مع فريق كيرات، الذي فاز على أستانا بهدفين في آخر ديربي بين الفريقين، بحضور أساسي لكابانغا.

لاعب النصر الحالي وفنجاء العماني السابق سعد سهيل، شارك في ديربي ظفار وفنجاء الماضي، المباراة انتهت بخسارة فريق سهيل بثلاثة أهداف لهدفين.