نائب رئيس الهيئة يعقد مؤتمرا حول ماراثون الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عقد مؤتمرا صحافيا، يوم الأحد المقبل، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي نائب رئيس الهيئة حول ماراثون الرياض الدولي، كما تقيم الهيئة يوم الخميس 15 فبراير ملتقى الرياضة الدولي في جدة.

ونشر حساب الهيئة على "تويتر": يعقد نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الأحد المقبل عند الساعة الثانية ظهراً مؤتمراً صحفياً بقاعة المؤتمرات في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، لتسليط الضوء على تفاصيل سباق ماراثون الرياض الدولي المقرر إقامته يوم 24 فبراير الجاري.

وفي تغريدة منفصلة نشرت الهيئة: تقيم الهيئة العامة للرياضة يوم الخميس القادم 15 فبراير ملتقى الرياضة الدولي (CYS) بنسخته الأولى في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.