أحد ينتزع فوزاً صعباً من التعاون

انتزع أحد فوزا صعبا من ضيفه التعاون 1 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.



ويدين أحد بالفضل في هذا الفوز للاعبه هشام السيفي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53. ليرفع أحد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد التعاون عند 27 نقطة في المركز السادس.



وهذا الفوز هو الرابع لأحد هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة للتعاون هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ست.