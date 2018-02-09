أهلي جدة يعلن قائمة لاعبيه في البطولة الآسيوية

أعلنت إدارة أهلي جدة عقب مباراة الفيصلي التي أنتهت بفوز صعب بهدفين مقابل هدف، قائمة الفريق المشاركة في البطولة الآسيوية.

وضمت قائمة أهلي جدة اللاعبين، ياسر المسيليم، محمد العويس، باسم العطالله، راغد النجار، معتز هوساوي، مارك ميليغان، عقيل بلغيث، محمد آل فتيل، أمير كردي، سعيد المولد، منصور الحربي، حمدان الشمراني، وليد باخشوين، علي الأسمري، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، كلاديمير دي سوزا، عبدالله مجرشي، مؤمن زكريا، مهند عسيري، عبدالرحمن غريب، صالح العمري، فيتفاتزيديس، علي عواجي، عبدالله حسون، فيصل دارسي، يوسف الحربي.

ويواجه النادي الغربي نادي تراكتور الإيراني يوم الاثنين المقبل، في أولى مواجهاته في البطولة الآسيوية.