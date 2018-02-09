إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على دوري الدرجة الأولى

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على دوري أندية الدرجة الأولى، ليصبح دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبر "تويتر": إطلاق اسم سيدي ولي العهد على دوري الدرجة الأولى ليصبح: دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وضمن القرارات ذكر آل الشيخ في تغريدات أخرى: تقديم دعم بمقدار خمسة ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى، وزيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين، بالإضافة إلى 2 من مواليد المملكة. والبدء في إيجاد ناقل تلفزيوني لنقل كافة مباريات الدرجة الأولى وبما يحقق الصورة الأنسب لدعمها ورفع مستوى المنافسة فيها.

وأضاف آل الشيخ: تقرر دعم أندية الدرجة الثانية بمبلغ نصف مليون لكل نادٍ منها، والسماح بتسجيل لاعبين أجنبيين، بالإضافة إلى 2 من المواليد.