اتحاد جدة يواصل إهدار النقاط بتعادل سلبي أمام القادسية

واصل اتحاد جدة مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله السلبي أمام مضيفه القادسية في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في المرحلة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة خاصة في شوطها الثاني في حين سنحت للاتحاد فرصة ثمينة في الشوط الاول بعدما تلقى مهاجمه التونسي أحمد العكايشي تمريرة مميزة من زميله خالد السميري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا انها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات والتي بدأت للبرازيلي بيسمارك فيريرا مهاجم القادسية الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عساف القرني الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الاتحاد سريعاً وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما تلقى لاعبه عمار النجار تمريرة مميزة من زميله ربيع سفياني ليسدد الكرة إلا أنها ظلت طريق الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه أحمد العكايشي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله خالد السميري ليواجه المرمى إلا أنه تباطأ في التسديد لتجد مدافع القادسية عبدالمحسن فلاتة الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وسنحت فرصة ثمينة للاتحاد بعدما اخترق لاعبه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" دفاع القادسية وسدد كرةً قوية تصدى لها الحارس فيصل مسرحي لتعود إلى عمار النجار الذي سددها خارج الخشبات الثلاث.

وفي الوقت بدل الضائع سنحت فرصة خطيرة للقادسية للاعبه البرازيلي إلتون جوزيه الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية إلا أنها وجدت الحارس عساف القرني لتعود الى المهاجم مازن أبوشرارة الذي سددها بدوره لتجد الحارس الذي أبقى النتيجة السلبية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 29 نقطة في المركز الخامس، وارتفع رصيد القادسية الى 18 نقطة في المركز قبل الأخير.