الرائد يكرر مواقفه مع الباطن ويهزمه بثلاثية

استعاد الرائد نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب على ضيفه الباطن 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين الرائد بالفوز لمهاجميه البرازيلي تراباي سانتوس والغيني اسماعيل بانغورا والمصري محمود عبدالرازق "شيكابالا" الذين سجلوا الأهداف الثلاثة.

ونجح الرائد في ترك المركز الأخير لأول مرة بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة متقدماً الى المركز قبل الأخير وبفارق المواجهات المباشرة أمام القادسية صاحب المركز 12.

وفي المقابل واصل الباطن مسلسل هدر النقاط حيث أصبح في دائرة الخطر بعدما تجمّد رصيده عند النقطة 21 في المركز العاشر مؤقتاً.

وبدأت المباراة بأفضلية للرائد الذي انتظر 24 دقيقة حتى تمكن مهاجمه البرازيلي تراباي سانتوس بتسجيل الهدف الأول في مرمى فريقه السابق بعدما عرضية زميله سلطان السوادي برأسه في شباك الباطن.

ونجح الباطن في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 42 عن طريق مهاجمه البرازيلي جوناثان بينيتيز والذي أكمل عرضية زميله عبدالملك الشمري بقدمه في شباك الحارس متعب شراحيلي.

وعند الدقيقة 52 نجح الغيني اسماعيل بانغورا مهاجم الرائد بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله صقر عطيف ليسدد الكرة قوية في شباك الحارس التونسي أيمن المثلوثي.

واختتم المصري شيكابالا أهداف الرائد عند الدقيقة 90 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي دانييل أمورا لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في شباك الباطن