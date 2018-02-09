عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الهلال يعلن: التواء في مفصل الفرج.. والعابد يعود من فرنسا

المصدر: العربية.نت
خرج الفرج متأثرا بإصابته قبل نهاية الشوط الأول
رابط مختصر

أعلنت إدارة الهلال يوم الجمعة، عن إصابة سلمان الفرج لالتواء في مفصل القدم، وعودة نواف العابد من رحلته العلاجية التي كانت في فرنسا.

ونشر حساب الهلال: أوضحت الفحوصات الطبية المبدئية تعرّض لاعب الهلال سلمان الفرج لالتواء في مفصل القدم، على أن يخضع لمزيد من الفحوص؛ وذلك للاطمئنان على موضع إصابته.

وأكمل حساب الهلال في تغريدة منفصلة: وصل في وقت متأخر من مساء أمس لاعب الهلال نواف العابد إلى الرياض؛ قادمًا من فرنسا، بعد أن أنهى المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي والتأهيلي، على أن يحدّد الجهاز الطبي برنامجه في الفترة المقبلة.

كلمات دالّة

#نواف العابد, #سلمان الفرج, #الهلال

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر