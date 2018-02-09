الهلال يعلن: التواء في مفصل الفرج.. والعابد يعود من فرنسا

أعلنت إدارة الهلال يوم الجمعة، عن إصابة سلمان الفرج لالتواء في مفصل القدم، وعودة نواف العابد من رحلته العلاجية التي كانت في فرنسا.

ونشر حساب الهلال: أوضحت الفحوصات الطبية المبدئية تعرّض لاعب الهلال سلمان الفرج لالتواء في مفصل القدم، على أن يخضع لمزيد من الفحوص؛ وذلك للاطمئنان على موضع إصابته.

وأكمل حساب الهلال في تغريدة منفصلة: وصل في وقت متأخر من مساء أمس لاعب الهلال نواف العابد إلى الرياض؛ قادمًا من فرنسا، بعد أن أنهى المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي والتأهيلي، على أن يحدّد الجهاز الطبي برنامجه في الفترة المقبلة.