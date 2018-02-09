الهلال يعلن قائمة لاعبيه في البطولة الآسيوية

أعلنت إدارة الهلال عقب مواجهة الديربي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، قائمة الفريق المشاركة في البطولة الآسيوية.

وضمت القائمة الزرقاء اللاعبين، علي الحبسي، عبدالله المعيوف، محمد الواكد، مروان الحيدري، محمد البريك، فيصل درويش، ياسر الشهراني، عبدالله الزوري، علي آل بليهي، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، أسامة هوساوي، سلمان الفرج، مهند فلاته، عبدالملك الخيبري، محمد كنو، نيكولاس ميليسي، عبدالله عطيف، ايزيكيل سيروتي، نواف العابد، ناصر الدوسري، ماجد النجراني، فهد الرشيدي، محمد الشلهوب، ياسر القحطاني، مختار فلاته، مجاهد المنيع، أشرف بن شرقي.

ويواجه النادي العاصمي شقيقه العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، في أولى مواجهاته في البطولة الآسيوية.