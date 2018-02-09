بن شرقي: مواجهة النصر صعبة

أبدى المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم فريق الهلال، رضاه عن تعادل فريقه 2-2 مع ضيفه النصر في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز بن شرقي، المنضم حديثا لصفوف الهلال هدفا في الوقت القاتل، قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، لينقذ الفريق الأزرق من تلقي خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم.

ووصف بن شرقي المباراة، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، بـ"الصعبة"، مشيرا إلى أن نقطة التعادل أفضل من الخسارة.

وأضاف لاعب الوداد البيضاوي المغربي السابق: "كانت مباراة صعبة، ودخلناها بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف: "أول أهدافي مع الهلال هدية للجماهير وزملائي اللاعبين الذين شجعوني طوال الفترة الماضية".

وتابع: "قدمنا أداء رجوليا وبإذن الله نحقق الفوز في قادم الاستحقاقات، النصر تراجع في الشوط الثاني واعتمدنا على الكرات القصيرة، ولكن هذه هي كرة القدم فيها التعادل والفوز والخسارة".

واستطرد: "لايزال الانسجام في بدايته وتلقيت ترحيبا من اللاعبين والجماهير وأتمنى تقديم أفضل ما لدي".