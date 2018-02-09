ريبروف: الضغط النفسي سبب هبوط مستوى اللاعبين

كشف سيرجي ريبروف مدرب الأهلي أن مباراة الفيصلي لم تكن سهلة، مضيفا أن هبوط مستوى اللاعبين يعود إلى التنافس القوي على الصدارة مع الهلال.

وقال ريبروف في مؤتمر صحفي عقد عقب فوز الأهلي أمام اافيصلي: مباراة اليوم كانت صعبة وقوية، وقدمنا أداء مميز في الشوط الأول حيث استطاع الفريق تسجيل هدفين. هناك ضغط كبير على اللاعبين خلال الفترة الماضية تسبب في انخفاض بعض المستويات نظرا للمنافسة القوية على صدارة الدوري، وأهمية تحقيق الفوز في كل مباراة.

وقال ريبروف حول تغيير التونسي بن عمر: تغيير المحترف التونسي محمد أمين بن عمر في الشوط الثاني بسبب حصوله على البطاقة الصفراء في شوط اللقاء الأول، وهو لاعب مميز وقدم أداء رائع خلال المواجهة. البرازيلي ليوناردو دي سوزا تعرض لإصابة أبعدته عن مواجهة اليوم، وهو لاعب مهم للفريق خلال المباريات القادمة.