زيادة عدد فرق الدوري السعودي إلى 16 فريقاً

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية رسميا، اعتماد قرار زيادة عدد فرق دوري المحترفين السعودي لكرة القدم إلى 16 فريقا ابتداء من الموسم المقبل.

وذكر آل الشيخ: ستتم زيادة فرق الدوري السعودي للمحترفين (الأندية الممتازة) لتصبح 16 فريقا من الموسم القادم، على أن تعلن لاحقا الآلية الخاصة بذلك.

وكتب آل الشيخ في تغريدة أخرى: تغيير نظام اللعب بمسابقة كأس الملك ليصبح متاحا لمشاركة كافة أندية السعودية، على أن تعلن الآلية المناسبة لذلك خلال الأيام القادمة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف: كأس السوبر سيقام بداية كل موسم بين بطل الدوري وبطل الكأس، وسيكون تحت مسمى كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر وبجائزة مقدارها مليونا ريال.

وتابع أنه سيتم تأسيس الاتحاد السعودي للهجن وتكليف الأمير فهد بن جلوي ليكون رئيسا للاتحاد. كما سيتم الاتفاق مع جامعة الأمير سلطان لتقديم دراسة عن جماهيرية الأندية، وكذلك قياس مبادرة "ادعم ناديك"، وستتم مخاطبة فيفا للتعاون في ذلك، بالإضافة للاستفادة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال.