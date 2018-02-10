الفتح يستعيد توازنه بفوزٍ صعب على الشباب

استعاد الفتح توازنه بعد فوزه الصعب على ضيفه الشباب في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في المرحلة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين الفتح بهذا الفوز لمهاجمه التونسي عبدالقادر الوسلاتي الذي سجّل هدف فريقه الوحيد.

ولم يقدم الفريقان مستوى مميزا في الشوط الأول الذي بدأ بهجوم شبابي كاد يسجل هدفاً بعد مرور دقيقة بعدما اخترق لاعبه التشيلي سبستيان أوبيلا دفاع الفتح وانفرد بمرمى الحارس علي المزيدي إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر لاعب الشباب هتّان باهبري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله المصري عمرو بركات ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس علي المزيدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني بادر الفتح بالهجوم وتمكن مهاجمه التونسي عبدالقادر الوسلاتي من تسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله المصري محمد عبدالشافي بقدمه في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وحاول الشباب العودة من خلال اندفاعه نحو مرمى الفتح الذي ظهر أكثر تنظيماً من الضيوف واعتمد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً كبيراً.

ومع محاولات الشباب الهجومية الخجولة كاد لاعب الفتح أحمد الناظري يسجل الهدف الثاني لفريقه بعد تسديدة زميله عبدالإله العمّار العائدة من الحارس فاروق بن مصطفى إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وواصل الفتح هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه أحمد الناظري بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالإله العمّار ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفتح إلى 25 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع، وبقي الشباب على رصيده السابق 26 نقطة في المركز الثامن.