بن يوسف: سعيد بهدفي الأول.. وكنا نريد الفوز

أبدى التونسي فخر الدين بن يوسف عن سعادته بإحرازه هدفه الأول بقميص الاتفاق، مشيرا إلى أن فريقه كان يطمح إلى النقاط الثلاث قبل تلقي هدف التعادل المتأخر من الفيحاء

وقال بن يوسف في تصريح تلفزيوني عقب المباراة: سعيد بهدفي الأول، دائما بعد كل مباراة هناك نقاط إيجابية ونقاط سلبية، ونتمنى تعديل السلبية بعد مباراة اليوم، وما سبب التعادل هو تراجعنا في اللعب.

وعبر عبدالله آل سالم عن رضاه بالنقطة أمام الاتفاق: نقطة أفضل من لا شيء، كنا سيئين في الشوط الأول، وحصلنا في الشوط الثاني على فرص كثيرة ولكن لم نستغل إلا واحدة، ودائما ما ندخل للفوز بالنقاط الثلاث.