بولعويدات: أحتاج إلى الوقت للتأقلم مع أحد

أكد المهاجم الجزائري محمد الهادي بولعويدات، المحترف في نادي أحد، أنه لا يزال بحاجة لبعض الوقت للتأقلم في صفوف ناديه الجديد بعد تعرضه لانتقادات بسبب صيامه عن التهديف.

وقال بولعويدات في تصريحات لرويترز: انتقلت لنادي أحد في آخر أيام فترة الانتقالات في السعودية، ولهذا كان يلزمني بعض الوقت من أجل التأقلم، لكن بعض الأطراف تسعى إلى التشويش عليّ من خلال إطلاق شائعات حول تسريحي، وهذا لا أساس له من الصحة لأنني لم أشارك إلا في مواجهتين حتى الآن، ولا تنسوا أننا واجهنا فريقين كبيرين في الدوري السعودي هما النصر والاتحاد.

وأردف بولعويدات: هدفي هو تسجيل أكبر عدد من الأهداف والمساهمة في إنقاذ أحد من الهبوط إلى الدرجة الأدنى، ونحن نقوم بعمل كبير مع الجهاز الفني والكل متفائل بتحقيق هذا الهدف.

ويضم أحد لاعبين جزائريين هما الحارس عز الدين دوخة والمدافع نصر الدين خوالد أيضا، ويشرف على تدريبه الجزائري نبيل نغيز بمساعدة مواطنه صابر بن إسماعيل.

وعن الدوري السعودي قال بولعويدات: الدوري السعودي قوي ويضم لاعبين مميزين وفرقا قوية، والبعض في الجزائر لديه فكرة خاطئة عنه ويعتبره بطولة ضعيفة