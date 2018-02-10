روني الفيحاء يغتال فرحة الاتفاق بهدف قاتل

اغتال التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء فرحة لاعبي الاتفاق بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، واحتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام المرحلة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتفاق الذي فرض سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالرحمن دغريري الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 25 تمكن الاتفاق من تسجيل هدف السبق عن طريق مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف الذي حول عرضية زميله النرويجي ليبان عبدي برأسه في شباك الحارس عبدالرحمن دغريري.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الفيحاء أن يسجل هدف التعادل حينما اخترق لاعبه الكولومبي اسبريا دفاع الاتفاق وحول الكرة لزميله عبدالله السالم الذي سددها خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الفيحاء الذي فرض سيطرته وبدأ بشن هجومه على مرمى الاتفاق وكاد مهاجمه الكولومبي إسبريا أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله الهندوراسي ايزيغيري ليحول الكرة برأسه الا أن الحارس الجزائري رايس مبولحي ابعدها بصعوبة.

وواصل الفيحاء هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه التشيلي روني فيرنانديز الذي حول عرضية زميله اسبريا بقدمه نحو مرمى الاتفاق الا أن الحارس مبولحي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة الأخيرة تمكن التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله المدافع سامي الخيبري بقدمه في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء الى 27 نقطة في المركز السابع، وارتفع رصيد الاتفاق الى 20 نقطة في المركز 11