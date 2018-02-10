مؤيد اللافي: الحظ خذل الشباب أمام الفتح

أرجع الليبي مؤيد اللافي لاعب نادي الشباب خسارة ناديه أمام الفتح إلى سوء الحظ، مؤكداً بأن فريقه سيقدم كل ما لديه في مباراة الهلال القادمة.

وقال اللافي في تصريحات تلفزيونية: لعبنا مباراة جيدة أمام الفتح لكن الحظ خذلنا، وعلينا نسيان ما حدث حالياً والتركيز في مباراة الهلال الدورية الجولة المقبلة ونقدم ما يليق بنادي الشباب ونكون على قدر المسؤولية.

وواصل: الفتح أقفل علينا المساحات في الشوط الثاني، وإضافة إلى ذلك عانينا من غياب محمد بن يطو والمدافع جمال بلعمري، والآن علينا التركيز في الجولة القادمة ونقدم المستوى المعروف عن نادي الشباب، ونعكس الجهد المبذول من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.