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آل الشيخ: شخصية داعمة تقترب من اتحاد جدة

المصدر: العربية.نت
تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
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ألمح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إلى اقتراب شخصية داعمة لنادي اتحاد جدة من موقع المسؤولية في النادي، مشيرا إلى أن هذه الشخصية قادرة على "صناعة الفارق".

وأكد آل الشيخ عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأحد أنه يعمل حاليا على إقناع الشخصية الداعمة للعمل في اتحاد جدة.

وقدم آل الشيخ قبل فترة دعمًا ماليًا لنادي اتحاد جدة من أجل مساعدة النادي على تجاوز أزمته المالية بجانب سداد مستحقات مالية للاعبين ومدربين سابقين بالنادي.

كلمات دالّة

#تركي آل الشيخ, #اتحاد جدة

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