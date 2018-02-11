أهلي جدة يتفوق على الفرق الإيرانية في آسيا

يخوض أهلي جدة يوم الاثنين، اختباره الأول في دوري أبطال آسيا في نسختها الجديدة لعام 2018 حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على تراكتور سازي الإيراني في المواجهة التي سيحتضنها ستاد السيب الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط.

ويملك الأهلي سجلاً مميزاً أمام الأندية الإيرانية بعدما التقاهم خلال دوري أبطال آسيا 16 مرة انتصر في 8 مواجهات وخسر 4 مواجهات وتعادل في مثلها.

وسبق للأهلي أن واجه مضيفه تراكتور سازي مرتين حينما وقعا في مجموعة واحدة في نسخة 2015 حيث فاز في مواجهة الذهاب بثنائية نظيفة وتعادلا في مواجهة الإياب 2-2.

وبدأت مواجهات الأهلي أمام الأندية الإيرانية في نسخة 2010 والتي واجهه فيها فريق استقلال طهران وخسر اللقاءين بنتيجة واحدة هي 2-1.

وواصل الأهلي مستوياته المتذبذبة أمام الأندية الإيرانية حينما واجه فريق سباهان في نسخة 2012 ولم ينجح بتحقيق فوزه الأول بعد تعادلهما ذهاباً 1-1 قبل أن يخسر لقاء الرد بنتيجة 2-1.

وفي ذات النسخة واجه الأهلي نظيره سباهان في الدور ربع النهائي وتعادلا سلبياً في مواجهة الذهاب ونجح بتحقيق فوزه الأول على الفرق الإيرانية بدوري أبطال آسيا حينما اكتسحه إياباً 4-1.

وفي نسخة 2013 وقع الأهلي بنفس المجموعة مع فريق سباهان مرة أخرى وفاز عليه ذهاباً وإياباً 4-2، و4-1 على التوالي.

وفي الموسم الذي يليه واجه تراكتور سازي في دور المجموعات وفاز عليه ذهاباً 2-صفر وتعادلا إياباً 2-2. وفي ذات النسخة واجه الأهلي نظيره نفط طهران في الدور ثمن النهائي وفاز ذهاباً وإياباً 1-صفر، و2-1 على التوالي.

وفي النسخة الماضية وقع الأهلي في دور المجموعات مع ذوب آهن وفاز عليه ذهاباً وإياباً 2-1، و2-صفر، وفي ذات النسخة واجه الأهلي فريق بيرسبوليس في الدور ربع النهائي وتعادلا ذهاباً 2-2، قبل أن يخسر لقاء الرد بنتيجة 3-1.