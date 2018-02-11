أهلي جدة يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة تراكتور الإيراني

يفتتح أهلي جدة مشواره في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على تراكتور سازي الإيراني على ستاد السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، في المرحلة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى للمسابقة.



ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد النتائج المميزة التي قدمها الفريق في المراحل السابقة من الدوري السعودي للمحترفين حيث يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر الهلال.

ويخشى الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي أن تؤثر الغيابات على الفريق في المواجهة الافتتاحية لاسيما وأن المدافع معتز هوساوي لن يشارك باللقاء بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في آخر مواجهات الفريق في دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية والتي كانت أمام بيرسبوليس الإيراني، في إياب الدور ربع النهائي.



وعلى غير العادة في مشاركات الأهلي الآسيوية خاصة في السنتين الماضيتين يغيب هداف الفريق عمر السومة المستبعد من القائمة النهائية بسبب الإصابة التي غيبته فترة طويله هذا الموسم.

وقرر ريبروف ضم الرباعي الأجنبي اليوناني فيتفاتزيديس والمصري مؤمن زكريا والبرازيلي كلاوديمير والمدافع الاسترالي مارك ميلغيان إلى القائمة الاسيوية واستبعد الثلاثي السوري عمر السومة والتونسي محمد أمين بن عمر والبرازيلي ليوناردو دي سوزا الذين سيكتفون بالمشاركة مع الفريق بالمسابقات المحلية.



وكان الأهلي قد وصل في النسخة الماضية إلى الدور ربع النهائي وخرج على يد فريق بيرسبوليس الايراني حينما تعادلا ذهاباً 2-2 وخسر مواجهة الاياب بنتيجة 3-1.



وفي المقابل يتطلع فريق تراكتور سازي الإيراني إلى تحقيق نتائج أفضل من التي حققها في مشاركاته الأربع الماضية في البطولة.



وشارك تراكتور في أربع نسخ متتالية ابتداءً من عام 2013 حتى عام 2016 والتي كانت المشاركة الأخيرة له وقدم فيها أفضل مستوياته حينما وصل إلى الدور ثمن النهائي وخرج على يد النصر الاماراتي.



ويعيش تراكتور وضعاً فنياً سيئاً في الدوري المحلي حيث يحتل المركز 11 برصيد 28 نقطة وبفارق 8 نقاط فقط عن استقلال خوزستان صاحب المركز قبل الأخير.