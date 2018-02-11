إعفاء القوبع من إدارة "الجوهرة" وتكليف العمار

قرر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة يوم الأحد إعفاء إبراهيم القوبع من منصب مدير مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة وتكليف عمار العمار بأن يحل مكانه إضافة إلى مهام عمله الحالي كمدير للتشغيل والفعاليات.



وكشفت الهيئة العامة للرياضة ، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، النقاب عن القرار فيما ذكر القوبع على حسابه الرسمي بنفس الموقع أنه سيعود لإدارة الصيانة والتشغيل بالمدينة.

