الفرج يغيب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

أعلنت إدارة الهلال يوم الأحد، نتائج الفحوصات الطبية لسلمان الفرج والتي تعرضه لالتواء في مفصل القدم سيغيب على إثره لمدة أسبوعين.

وكتب حساب الهلال على موقع "تويتر": أوضحت الأشعة التي أجراها سلمان الفرج تعرّضه؛ لالتواء في مفصل القدم، سيخضع على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٤ يوم، فيما تواجد اللاعب نواف العابد بالتدريبات؛ حيث يجري العابد بشكل يومي تغيير على موضع العملية، وسيستمر حتّى التئام الجرح.

وتعرض الفرج إلى إصابة قوية أمام النصر خرج على إثرها مصابا في الدقيقة 29 من "ديربي الرياض".

وشارك الفرج في 15 مباراة من أصل 20 خلال الموسم الحالي ساهم فيها بإحراز 3 أهداف وصناعة 4.