بالصور.. الهلال يتدرب على ملعبه الجديد

تدرب لاعبو الهلال على ملعب جامعة الملك سعود لأول مرة بعد الاتفاقية التي وقعتها شركة صلة، المسوق الحصري للنادي مع إدارة الجامعة في أكتوبر الماضي لاحتضان مباريات الفريق في جميع المسابقات.

واستهل الهلاليون تدريباتهم على الملعب الجديد والبالغة سعته 25 ألف متفرج يوم السبت، استعداداً لمواجهة العين الإماراتي على نفس الملعب ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2018.



وسيفقد وصيف النسخة الماضية من البطولة خدمات لاعب وسطه سلمان الفرج الذي تعرض إلى التواء في المفصل أمام النصر يوم الخميس الماضي، وانضم إلى نواف العابد وكارلوس إدواردو وعمر خربين الذين سيغيبون بسبب إصابات مختلفة.