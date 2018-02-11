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بالصور.. الهلال يتدرب على ملعبه الجديد

المصدر: العربية.نت
صورة جماعية للهلال على أرضية ملعب جامعة الملك سعود
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تدرب لاعبو الهلال على ملعب جامعة الملك سعود لأول مرة بعد الاتفاقية التي وقعتها شركة صلة، المسوق الحصري للنادي مع إدارة الجامعة في أكتوبر الماضي لاحتضان مباريات الفريق في جميع المسابقات.

واستهل الهلاليون تدريباتهم على الملعب الجديد والبالغة سعته 25 ألف متفرج يوم السبت، استعداداً لمواجهة العين الإماراتي على نفس الملعب ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2018.

وسيفقد وصيف النسخة الماضية من البطولة خدمات لاعب وسطه سلمان الفرج الذي تعرض إلى التواء في المفصل أمام النصر يوم الخميس الماضي، وانضم إلى نواف العابد وكارلوس إدواردو وعمر خربين الذين سيغيبون بسبب إصابات مختلفة.

أحمد أشرف خلال تدريبات يوم السبت أحمد أشرف خلال تدريبات يوم السبت
جانب من الحصة التدريبية جانب من الحصة التدريبية
تم الاتفاق لاحتضان مباريات الهلال في أكتوبر الماضي تم الاتفاق لاحتضان مباريات الهلال في أكتوبر الماضي
سيروتي وميليسي في ملعب جامعة الملك سعود سيروتي وميليسي في ملعب جامعة الملك سعود
يلعب الهلال مباراته القادمة أمام العين يلعب الهلال مباراته القادمة أمام العين

كلمات دالّة

#الهلال, #جامعة الملك سعود, #الدوري السعودي للمحترفين

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