تراكتور.. انتصاران من 8 لقاءات أمام الأندية السعودية

يبدأ أهلي جدة مشواره الآسيوي يوم الاثنين بلقاء نادي تراكتور سازي تبريز الإيراني بهدف استمرارية سطوة الأندية السعودية على تراكتور.

وتواجه تراكتور أمام الأندية في 4 نسخ متتالية من دوري أبطال آسيا، بدءاً من 2013 وصولا إلى 2016، لعب فيها 8 لقاءات انتصر في 2 وتعادل في لقاء واحد، فيما تعرض للخسارة في 5 مباريات. وسبق أن تواجه أهلي جدة وتراكتور في نسخة سابقة كان للأخير النصيب الأكبر في اللقاءين.

وكانت أولى مباريات تراكتور أمام الأندية السعودية تعود لنسخة 2013، بعدما وقع النادي الإيراني في مجموعة الشباب، وتعرض لهزيمتين في لقاء الذهاب الذي انتهى بهدف دون رد بتوقيع ناصر الشمراني، والإياب بذات النتيجة عن طريق الأرجنتيني سيباستيان تيغالي.

وفي نسخة 2014، استطاع تراكتور تحقيق فوزه الأول على الأندية السعودية بعدما تغلب على اتحاد جدة بهدف نظيف في لقاء الذهاب عن طريق كريم أنصاري فرد، قبل أن يرد اتحاد جدة في لقاء الإياب ويتغلب بهدفين نظيفين تعاقب على تسجيلهما عبدالفتاح عسيري ومختار فلاتة.

وسجل تيسير الجاسم ثنائية في مرمى تراكتور في لقاء الذهاب من نسخة 2015، ليوقع على هزيمة جديدة للنادي الإيراني على يد الأندية السعودية، قبل أن يتعادل الفريقان في لقاء الإياب بهدفين لمثلهما، أحرز عمر السومة هدفي الأهلي، فيما كان إيدينهو وشاهين ثاقبي من أحرز أهداف تراكتور في اللقاء.

وتعود آخر مواجهة بين تراكتور والأندية السعودية إلى النسخة قبل الماضية 2016، عندما حل الهلال في مجموعة النادي الإيراني وتعرض لثاني خسارة على يد تراكتور أمام الأندية السعودية بعدما انتصرالأخير بهدفين نظيفين عن طريق الويس نونغ وفرزاد حاتمي، قبل أن يعود الهلال للفوز إيابا بهدفين لهدف أحرزهما سالم الدوسري وإلتون ألميدا، والويس نونغ للفريق الإيراني.