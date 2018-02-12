آل الشيخ يقدم لاعبين أجنبيين دعماً لرئيس اتحاد جدة

وعد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، نواف المقيرن، رئيس اتحاد جدة الجديد والذي سيبدأ مهامه الصيف القادم، بلاعبين أجنبيين بعد انتهاء عقوبة المنع من الإيقاف الصادرة بحق النادي الغربي مطلع العام الماضي ولفترتي تسجيل.

وقال آل الشيخ على "تويتر" رداً على المقيرن الذي شكره على الثقة بتعيينه رئيساً للنادي العريق: المهم وهب الـ50 مليون وحقك علينا محترفين إثنين زي الأندية هالسنة.

ودعمت الهيئة العامة للرياضة الأندية السعودية في دوري المحترفين بعدد من اللاعبين المحترفين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية والتي أقفلت نهاية الشهر الماضي.

وسبق لآل الشيخ الإعلان عن إقناع الشرفي الاتحادي نواف المقيرن برئاسة النادي ابتداء من الموسم المقبل، وسيكون الرئيس المكلف الحالي حمد الصنيع نائباً له.