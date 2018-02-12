أهلي جدة يبدأ مشواره الآسيوي بالفوز على تراكتور

حقق أهلي جدة فوزاً صعباً على مضيفه تراكتور سازي الإيراني 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد السيب الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، في المرحلة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول أفضلية للأهلي الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكراً بعدما سنحت فرصة خطيرة لمهاجمه صالح العمري الذي تلقى عرضية متقنة من زميله عبدالفتاح عسيري أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أن المدافع الايراني محمد ايرانبور الذي أبعدها من خط المرمى ليتعود للمدافع عقيل بلغيث الذي حولها خارج الشباك.

وواصل الاهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه مهند عسيري الذي ارتقى لعرضية زميله العمري وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي جوردي ألميدا الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني والذي بدأ بهجوم أهلاوي نتج عنه هدف السبق عند الدقيقة 67 عن طريق مهاجمه مهند عسيري بعدما حول عرضية عبدالفتاح عسيري برأسه في شباك الحارس البرازيلي جوردي ألميدا.

وفي النصف ساعة الأخيرة فرض فريق تراكتور سيطرته وكاد لاعبه مهدي بور أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع سنحت فرصة ثمينة لتراكتور وتحديداً للاعبه أرسلان موطهاري الذي حول كرة زميله مهدي بور برأسه نحو مرمى الأهلي إلا أنها وجدت المدافع الاسترالي مارك ميلغيان والذي أبعدها بصعوبة في اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط في المركز الثاني، خلف الجزيرة الاماراتي بفارق الأهداف والذي فاز على الغرافة القطري 3-2.