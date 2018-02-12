الاتحاد السعودي يعتمد إطلاق جوائز الموسم الرياضي

أعلن اتحاد القدم السعودي اعتماد جوائز الموسم الرياضي لأفضل اللاعبين بالإضافة إلى جانب الجمهور الأفضل والفريق المثالي.

وتم تخصيص الجوائز لأفضل حارس، قلب دفاع، ظهير، لاعب وسط، مهاجم، اللاعب الواعد وهداف الدوري إلى جانب المدرب الأفضل في المسابقة.

وستوزع الجوائز في حفل خاص يحدد قبل نهاية الموسم، كما أسند عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة وضع شروط الحصول على الجائزة إلى اللجنة الفنية في الاتحاد ذاته.

وأكد عزت أن إطلاق جوائز الموسم جاء لرفع مستوى التنافس ولخلق مزيد من الدافعية للظهور بأفضل المستويات خصوصاً مع وصول الموسم إلى الأمتار الأخيرة.