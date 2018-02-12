الهلال أمام العين.. انطلاقة بطولة وتدشين ملعب جديد

يبدأ الهلال السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء حينما يستضيف العين الإماراتي على ملعبه استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأولى ضمن مباريات المجموعة الثالثة للمسابقة.

ويخوض الهلال أول مبارياته على ملعبه الجديد استاد جامعة الملك سعود الذي سيكون للنادي بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

ويطمح الأزرق بأن يبدأ بقوة في المسابقة آملاً في تحقيق اللقب الغائب عن خزانتة النادي منذ تغيير المسابقة إلى نظامها الجديد الذي انطلق عام 2003.

وكان الهلال قريباً من انتزاع اللقب في النسخة الماضية بعدما حل وصيفاً للبطل أوراوا ريد دايموندز الياباني الذي توج بالبطولة عقب تعادله ذهاباً في الرياض 1-1 وفوزه إياباً بهدف نظيف.

ويأمل الأرجنتيني رامون دياز أن يعود الفريق إلى مستوياته المميزة التي كانت قبل النهائي الآسيوي، حيث إن الفريق تراجع أداؤه كثيراً في الدور الثاني من الدوري السعودي، لاسيما أنه حقق فوزين فقط في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن أهلي جدة الوصيف وقبل نهاية المسابقة بـ6 مراحل.

وتلقى دياز صدمة جديدة تمثلت في غياب لاعبه سلمان الفرج الذي خرج مصاباً في لقاء النصر الذي أقيم يوم الخميس الماضي وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، لينضم إلى نواف العابد والبرازيلي كارلوس ادواردو المصابين، وسالم الدوسري المنتقل إلى نادي فياريال الإسباني بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم.

وفي المقابل يسعى العين الإماراتي إلى الخروج على أقل تقدير بنتيجة إيجابية لاسيما أن المباراة تقام خارج أرضه.

وقدّم العين أداءً مميزاً في الدوري الإماراتي حيث يتصدر المسابقة برصيد 38 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة.

وسيكون الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين في أزمة كبيرة بعد تأكد غياب نجم الفريق عمر عبدالرحمن "عموري" بسبب عدم الجاهزية اللياقية كونه لم يشارك في آخر لقاءين للفريق بسبب الإيقاف.

ويعرف الكرواتي ماميتش فريق الهلال جيداً حيث سبق أن واجهه أربع مرات بواقع مباراتين حينما كان يدرب غريمه النصر وفاز في مواجهة وتعادل في المباراة الأخرى، وتواجه الفريقان في الدور ربع النهائي للمسابقة في النسخة الماضية وتعادلا ذهاباً سلبياً، وفاز الهلال بثلاثية نظيفة في الإياب سجلها البرازيلي كارلوس ادواردو.