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شركة صلة: موقع بيع تذاكر الهلال والعين تعرض لـ"التهكير"

المصدر: العربية.نت
من تدريبات الهلال على الملعب الجديد
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أعلنت شركة صلة المسوق الحصري لنادي الهلال تعرض الموقع الخاص ببيع تذاكر مباراة الفريق أمام ضيفه العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للاختراق "التهكير"، وقررت فتح منافذ البيع في ملعب جامعة الملك سعود الذي سيحتضن المباراة.

وقالت صلة في بيان رسمي: تعرض الموقع المخصص لبيع التذاكر إلى التهكير بعد تدشينه بساعات، ونظراً للإقبال الكبير من الجماهير على تذاكر المباراة فإنه تقرر فتح منافذ البيع في الملعب.

وزادت: يستطيع المشجع شراء التذاكر من خلال الشاشات المتوزعة في الملعب حسب الموقع الذي يرغب به، ويستطيع الاطلاع على مقعده عبر الشاشات كذلك.

ويستضيف الهلال نظيره العين الإماراتي في أولى مواجهات دوري أبطال آسيا 2018، والتي ستكون الأولى كذلك على ملعبه الجديد.

كلمات دالّة

#الهلال, #العين, #جامعة الملك سعود, #صلة

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