الهلال يكتفي بنقطة أمام العين على ملعبه الجديد

أحكم التعادل السلبي سيطرته على قمة الهلال السعودي وضيفه العين الاماراتي، في أول مباريات أزرق العاصمة على ملعبه الجديد ستاد جامعة الملك سعود، في المرحلة الأولى، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وكاد العين أن يفتتح التسجيل مبكراً بعد مرور 5 دقائق حينما تلقى مهاجمه السويدي ماركوس بيرغ تمريرة مميزة من زميله محمد عبدالرحمن ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الهلال سريعاً بعدما سنحت له فرصة خطيرة لمدافعه محمد جحفلي الذي ارتقى لعرضية زميله الأوروغوياني نيكولاس ميليسي ليحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وحاول الهلال الخروج بهدف قبل نهاية الشوط الأول حينما حول مدافعه عبدالله الزوري عرضية زميله ياسر الشهراني برأسه إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني ازدادت اثارة المباراة بعدما سنحت فرصاً كثيرة لكلا الفريقين وخاصة للهلال الذي فرض سيطرته حتى نهاية المباراة.

وبعد مرور 7 دقائق أهدر المغربي أشرف بن شرقي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله مختار فلاتة لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس خالد عيسى الذي أبعدها بصعوبة.

ورد العين سريعاً وأهدر مهاجمه السويدي بيرغ هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي كايو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أن الحارس عبدالله المعيوف تصدى لها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الأرجنتيني ايزيكويل سيروتي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن زميله محمد كانو اعترض طريقها بالخطأ واصطدمت به وذهبت خارج المرمى.

وكثف الهلال هجومه وكاد لاعبه ميليسي أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس خالد عيسى الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وواصل العين اعتماده على الهجمات المرتدة الخطيرة والتي كاد مهاجمه ماركوس بيرغ أن يستغل احداها حينما تلقى تمريرة مميزة من زميله البرازيلي كايو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وواصل الهلال محاولاته لاختراق دفاع العين القوي وسنحت له فرصة خطيرة حينما تصدى مدافعه محمد البريك لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد كرةً قوية أصابت القائم الأيمن للحارس خالد عيسى.

وبهذه النتيجة حصل الفريقان على أول نقطة في البطولة ليحتلا المركزين الثالث والرابع، وبفارق الأهداف عن الريان القطري واستقلال طهران اللذان تعادلا 2-2 في وقت سابق.