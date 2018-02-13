دخول سالم في قائمة الدوري الأوروبي.. وإبعاد كابانانغا

أدرج فياريال الإسباني لاعبه الجديد سالم الدوسري والمعار من الهلال إلى قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي، فيما أبعد نادي أستانا الكازاخستاني مهاجمه جونيور كابانانغا المنتقل إلى النصر من القائمة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة اللاعبين المشاركين في الدوري الأوروبي والتي ضمت سالم الدوسري لاعب فياريال وزميله خافي فويغو، بينما تم استبعاد الكونغولي سيدريك باكامبو المنتقل إلى الدوري الصيني.

وفي المقابل، أسقط أستانا الكازاخستاني اسم المهاجم الكونغولي جونيور كابانانغا من القائمة الأوروبية عقب انتقاله إلى النصر الشهر الماضي.

وانضم الدوسري إلى صفوف فياريال الإسباني في يناير الفائت معاراً من الهلال حتى نهاية الموسم ضمن اتفاقية الهيئة العامة للرياضة في السعودية مع رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا".

وظهر كابانانغا في النصر للمرة الأولى خلال ديربي الرياض أمام الهلال وسجل هدف فريقه الأول، بينما لم يلعب سالم الدوسري أي دقيقة بقميص فياريال حتى اللحظة.