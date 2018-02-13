مصطفى فتحي يترك التعاون ويتوجه إلى ألمانيا

أعلن نادي التعاون السعودي أن اللاعب مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيتوجه إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي هناك على موضع إصابته في الركبة.



وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن المجلس التنفيذي للنادي سيتحمل تكاليف الرحلة العلاجية للاعب.



ويحتل التعاون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، ويستعد لمواجهة القادسية يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري.