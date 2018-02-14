النصر يبحث عن تأمين "الثالث" عبر اختبار الباطن

يسعى النصر الى استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الباطن على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يلتقي التعاون أمام ضيفه القادسية في افتتاح المرحلة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى النصر لتأمين المركز الثالث حينما يستضيف الباطن الجريح.

وفرط النصر في فوزٍ كان في متناول يده حينما تعادل أمام غريمه التقليدي الهلال يوم الخميس الماضي في قمة مواجهات المرحلة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل النصر المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة عن الفيصلي الرابع ونقطتين عن اتحاد جدة الخامس.

وفي المقابل يأمل الباطن في ايقاف مسلسل الخسائر التي تعرض لها الفريق منذ انطلاق الدور الثاني.

وتلقى الباطن 4 خسائر في آخر خمس مباريات خاضها منها تلقيه هزيمتين ثقيلتين امام أهلي جدة والهلال 5-صفر، و5-1 على التوالي ليتراجع الى المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى التعاون لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف القادسية في افتتاح المرحلة 21.

وتلقى التعاون خسارةً مفاجئة في المرحلة السابقة على يد مضيفه أحد 1-صفر ليبقى في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وفي المقابل يبحث القادسية عن ثلاث مقاط تبعده عن مناطق الخطر التي تحاصر الفريق.

ولم يعرف القادسية طعم الانتصارات في المراحل الست الماضية والتي تلقى فيها 4 خسائر أمام الشباب والفيصلي والفتح والفيحاء، وتعادل أمام الرائد واتحاد جدة.

ويدخل القادسية المواجهة وهو في المركز 12 برصيد 18 نقطة وبفارق الاهداف عن أحد صاحب المركز 13 ونقطة عن الرائد متذيل الترتيب.