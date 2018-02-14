سعد الشهري: الاتفاق جاهز لتخطي الرائد

أكد سعد الشهري مدرب الاتفاق جاهزية فريقه لمواجهة الرائد يوم الجمعة ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ، مبدياً إدراكه بتطور فريق الرائد بعد تغيير مدربه.



وأوضح الشهري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الى جانب لاعب وسط الفريق علي هزازي على أهمية المباراة، وحاجتها لتعامل فني خاص، لاسيما مع التقارب النقطي بين الفرق واقتراب الدوري من نهايته.



وأضاف: نعمل بشكل دائم على معالجة الأخطاء، وحريصون على إبعاد اللاعبين عن الضغوطات، وتقديم مباراة تليق بهم وباسم الاتفاق.



من جهته، أكد لاعب الوسط علي هزازي بأن لاعبي الفريق عازمون على تقديم أفضل مستوى وتجاوز المباراة السابقة، التي فقد الفريق فيها الفوز بعد التعادل الذي أدركه الفيحاء في الدقيقة الأخيرة، مشدداً بأنهم سيسعون لنيل النقاط الثلاث في المباراة المقبلة.