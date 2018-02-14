فياريال يستدعي سالم الدوسري لمواجهة ليون

أعلن نادي فياريال الإسباني، يوم الأربعاء، استدعاء السعودي سالم الدوسري لقائمة فريقه المتجهة إلى فرنسا لملاقاة نادي ليون، وهي المرة الأولى التي يتم استدعاء أحد اللاعبين الـ9 الذين انتقلوا إلى الأندية الإسبانية على سبيل الإعارة.

ونشر حساب النادي الإسباني على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم قائمة استدعاء لاعبي فريق فياريال للمواجهة الأوروبية ضد نادي أولمبيك ليون. سالم طبعا موجود برفقة فريقه تحياتنا للجميع.

وأرفق النادي الإسباني صورة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقاء، والتي ضمت الحراس أسينخو، باربوسا، كانتيرو، والمدافعين ماريو غاسبار، ألفارو، مارين، فيكتور رويز، كوستا، روكافينا، بونيرا، وفي خط الوسط تشيريشيف، بابلو فورنالس، سامويل كاستييخو، سالم الدوسري، مانو تريغوريس، رودريغو، خافي فويغو، الإيطالي سوريانو ،رابا، وفي خط الهجوم باكا، أونال، مارتينيز، ولم تشمل القائمة المستدعاة للمواجهة استدعاء سيميدو، باو، برونو سوريانو، راميرو، تشوكا، سانسوني، ماريو، وداريو، بين إصابة وأسباب فنية.

وانتقل 9 لاعبين من الدوري السعودي أواخر يناير الماضي إلى 7 أندية إسبانية، بين درجة أولى وثانية وفريق الرديف، ويعد الدوسري أول لاعب يتم استدعاؤه لقائمة المباراة.