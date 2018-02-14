حرمان سلمان القريني من العمل الرياضي مدى الحياة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي حرمان سلمان القريني، الأمين العام في النصر سابقا، من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، وإيقاف عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد عن العمل المتعلق بكرة القدم لمدة 20 عاماً.

وكتبت اللجنة عبر حساب "تويتر": حرمان الأمين العام في نادي النصر سابقا سلمان القريني من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة في السعودية، وإلزامه بدفع غرامة 200 ألف ريال. وأوقعت اللجنة ذات العقوبة على خالد أبو غرارة مستشار رئيس نادي النصر لشؤون الاحتراف.

وواصلت اللجنة: حرمان رئيس نادي الرائد سابقًا عبدالعزيز التويجري من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 20 سنة في السعودية وإلزامه بدفع غرامة 200 ألف ريال، وحرمان سكرتير نادي الرائد أحمد الحسن من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة في السعودية وإلزامه بدفع ذات الغرامة.

وأضافت حول عقوبات أخرى: إلزام فراج الشمري مسؤول الاستثمار بنادي النصر بدفع غرامة 20 ألف ريال، لدخوله مع الجهاز الإداري والفني للمضمار رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي أمام الهلال ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتغريم رامون دياز مدرب الهلال 10 آلاف ريال لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين.

وزادت اللجنة: تغريم نادي النصر 10 آلاف ريال لحصول 6 من لاعبي الفريق على 6 بطاقات صفراء أمام الهلال، وإلزام محرر الفيديو التقني بنادي التعاون جواو بينيدو بدفع غرامة قدرها 20 ألفاً، لتواجده في أرض الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي أمام أحد ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين.