مدرب النصر: السهلاوي أسطورة.. ودعمه واجب

أكد كرونوسلاف يورسيتش مدرب النصر أن الهداف محمد السهلاوي يعد أسطورة للنادي رغم تذبذب مستواه مشيرا إلى أن الجمهور يجب أن يدعم اللاعب.

وقال يورسيتش في مؤتمر صحافي عقد يوم الأربعاء عن مباراة الباطن: المباراة مهمة واستعدادنا لكل المباريات واحد وخلال الأيام الماضية حضرنا الفريق بصورة جيدة للمباراة وهدفنا النقاط الثلاث، وأسعى لأن يكون النصر هو المستحوذ والمسيطر والمتحكم دائما في رتم المباريات التي يلعبها، أتطلع لأن يلعب النصر بأسلوب حديث وقوي ويستمر على هذه المنهجية طوال التسعين دقيقة وإن لم يمارس الضغط على الخصم فلا بد أن يكون هو المستحوذ على الكرة، البديل الجاهز سيعوض غياب عدد من اللاعبين بداعي الإصابة وإيقاف الجبرين بالبطاقة الثالثة.

وأبدى المدرب الكرواتي إعجابه باللاعبين الشباب في النادي وبهدافه السهلاوي: لدى النصر لاعبين واعدين من بينهم المهاجم فراس البريكان والكل سينال اهتمامي ومتابعتي، ومحمد السهلاوي أسطورة حتى وإن هبط مستواه وجميعنا لا بد أن ندعمه ونقف معه حتى يعود كما كان هدافا للفريق وهو حاليا يمر بمرحلة إعداد بعد الإصابة وسيشارك حال جاهزيته، لا الوقت ولا الزمن يسمح لنا بعمل الإعداد البدني الذي ننشده فالمباريات متتالية وأي عمل في هذا الاتجاه قد يؤثر سلبا على جاهزية اللاعبين للمباريات.

واختتم يورسيتش: شاهدت للباطن 5 مباريات ولديهم مدرب جديد قد يأتي بطريقة لعبة جديدة وغالبية الفرق تلعب بحماس كبير عندما تقابل النصر ونحن جاهزون تماما للمباراة، لدي الكثير من الأفكار التي أتمنى عملها وأعد جماهير النصر بأن ترى النصر يقدم مستويات متصاعدة من مباراة لأخرى.