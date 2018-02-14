من هو نواف المقيرن رئيس الاتحاد الجديد؟

يبدو أن الأشهر الأخيرة في حياة نواف المقيرن أرادت له واقعاً جديداً ومختلفاً، وتحديدا منذ نوفمبر الماضي الذي شهد كتابة السطر الأخير له مع العزوبية مروراً بأقسى الشهور عليه ديسمبر حين فجع بفقد والده ناصر المقيرن والشهر الأخير فبراير الذي نمر به إعلان رئاسته للنادي الموجوع الاتحاد.

ولد نواف العاشق الاتحادي المتيم في العام 1987، ونشأ في عائلة تحب الهلال والنصر لكن مجد العميد في أواخر التسعينات والتهامه الأخضر واليابس جعله عاشقا للقميص المقلم بالأصفر والأسود.

وكانت بدايات الشاب الثلاثيني كانت في الرياض قبل أن ينتقل إلى جدة لإكمال دراسته الجامعية في جامعة الملك عبد العزيز وعاد منها حاملا شهادة الإدارة العامة وأكمل طريقه منذ ذلك في تجارة والده بالصرافة والعقار والأسهم.

وبدأت مساهمات الرئيس الثاني والأربعون للنادي الجداوي المالية كعضو شرف في العام 2006 عندما كان الرئيس منصور البلوي وحينها بدأ المقيرن باستقبال الاتحاديين في الرياض والتكفل بإقامتهم ومعسكراتهم

دعمه المباشر للاتحاد جاء بتكفله لانتقال معتز تمبكتي من الوحدة إلى العميد ووقف المقيرن بقوة خلف محمد نور في قضيته ضد المنشطات وأسهم بسداد رواتب وصرف مكافآت بما يتجاوز 10 ملايين ريال.

وهذه الأيام، يعود المقيرن بشكل رسمي للاتحاد رئيسا بعد أن أقنعه الرجل الأول في الرياضة السعودية، معلنا عن دفعة أولى تصل إلى 50 مليون ريال وبشرى بأنه سيغلق ملف الديون والقضايا ويعيد اتحاد جدة إلى مجده.